Roma-Como 2-1 successo in rimonta per i giallorossi

toc (Adnkronos) – Latrova unin2-1 sulall’Olimpico, quarta vittoria consecutiva per la squadra di Ranieri che prosegue la corsa verso le posizioni più nobili della classifica. Grazie a questi tre punti sale a 43 in ottava posizione, scavalcando momentaneamente il Milan, impegnato questa sera contro la Lazio, mentre la formazione di Fabregas resta ferma a 28 punti. Ranieri vince la gara grazie ai cambi, con i gol dei neoentrati Saelemaekers e Dovbyk che rispondono alla rete, sul finire di primo tempo, di Da Cunha, con ilche però è rimasto in dieci uomini per l’espulsione di Kempf dal 63?. Ranieri per la sfida con il, sceglie dal 1? ancora Shomurodov in avanti con Dybala e Pellegrini, con Dovbyk che recupera e va in panchina. Paredes e Koné in mediana, con Soulé a destra e Agnelino a sinistra, mentre Celik arretra in difesa con Macini e Ndicka.