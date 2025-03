Sololaroma.it - Roma-Como 2-1, riecco Dovbyk: Ranieri ritrova il suo bomber

Una vittoria fondamentale, per proseguire la corsa verso l’Europa. Lalotta con le unghie e con i denti e batte per 2-1 il, in una partita dalle due facce. Primo tempo complicato e tirato, ripresa di carattere e grinta, nella quale i lariani sono stati rimontati. I giallorossi hanno messo in cascina 3 punti pesanti, che danno ulteriore lustro ad un 2025 di alto profilo. Claudiopuò essere soddisfatto sia per il risultato che per la prestazione di alcuni singoli, che hanno dato prova di poter essere determinanti quando la palla scotta e pesa come un macigno.In questa categoria rientra senza dubbio il nome di Artem. Subentrato nel secondo tempo al posto di uno spento Eldor Shomurodov, che non è mai riuscito a prendere le misure contro la difesa avversaria, l’ucraino ha lasciato il segno.