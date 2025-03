Sport.quotidiano.net - Roma-Como 2-1: Ranieri la vince con i cambi e fa 11 risultati utili consecutivi

Leggi su Sport.quotidiano.net

2 marzo 2025 - Lasoffre, va sotto nel punteggio, ma alla fine festeggia il quarto successo consecutivo in Serie A e il risultato utile numero 11 in questo campionato. All'Olimpico finisce 2-1 contro unche ha venduto carissima la pelle sia prima, quando la sblocca con Da Cunha, sia quando ha dovuto soffrire con l'uomo in meno. Dopo il pareggio di Saelemaekers è chiave l'espulsione per doppio giallo di Kempf, prima che Dovbyk metta la firma sul successonista. Due subentrati in casa capitolina a chiudere i conti in questa gara e a mantenere la squadranista a contatto con la zona Europa. Non riesce invece alla squadra di Fabregas il terzo sgambetto consecutivo a una big, dopo quelli contro Fiorentina e Napoli. Primo tempo Per la sfida contro i lombardisceglie una versione aggressiva della sua