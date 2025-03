Internews24.com - Roma Como 2-1, Ranieri batte Fabregas e vince ancora! La classifica Serie A aggiornata

di Redazione2-1,tra le mura amiche, ecco cos’è successo e laA aggiornataDopo il pareggio dell’Inter di Simone Inzaghi confezionato ieri sera contro il Napoli di Antonio Conte tra le mura del Maradona, questo pomeriggio si sono date battaglia le altre squadre diA. Tra queste anche. Cos’è successo? Ve lo diciamo subito. Nel primo tempo Perrone serve il taglio di Da Cunha, che (complice errore in marcatura di N’Dicka e Mancini) fredda Svilar da due passi. Nella ripresa Saelemaekers trova subitola via del pareggio dopo un fraseggio in area col compagno Celik. Subito dopo ecco il raddoppio giallorosso, con Dove Byk glaciale sottoporta su assist del neo entrato Rensch. Nel finale i lariani pescano pure un palo, ma alla fine è la compagine dia spuntarla.