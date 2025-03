Sololaroma.it - Roma-Como 2-1, problemi per Celik: Ranieri preoccupato

Bastano 45? minuti allaper battere 2-1 il. I giallorossi sono saliti all’ottavo posto in classifica, grazie ad una prova in crescita, ed hanno iniziato come meglio non potevano il loro marzo. I lariani sono stati messi al tappeto con un secondo tempo di alto profilo, sia dal punto di vista difensivo che da quello offensivo. Uno dei grandi protagonisti della ripresa dei capitolini è stato senza ombra di dubbio Zeki. Il turco ha servito l’assist del momentaneo 1-1 ad Alexis Saelemaekers, dimostrando di star vivendo un momento di forma importante sotto l’aspetto mentale.Il 28enne, però, è dovuto uscire anzitempo dal campo per infortunio. Stando a quanto fatto trapelare da Sky Sport, infatti, il classe 1993 è stato sostituito per via di un problema muscolare all’adduttore della coscia destra.