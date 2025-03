Sololaroma.it - Roma-Como 2-1 LIVE: Dovbyk completa la rimonta

Pochi istanti al fischio d’inizio della sfida trache si disputerà allo Stadio Olimpico con tre punti molto importanti in palio per la formazione di Claudio Ranieri. Servirà infatti trovare un nuovo successo per continuare la striscia positiva e rispondere anche alle vittorie di Bologna e Fiorentina. Segui la diretta scritta della sfida con noi.2 minuti fa2 Marzo 2025 19:36 19:3680?-Giallo per Fadera.6 minuti fa2 Marzo 2025 19:33 19:33segna la rete del 2-177?-la butta dentro sfruttando il grande pallone di Rensch. Corsa verso la bandierina e pugno di liberazione per l’ucraino che torna a segnare e a far gioire la Curva Sud.9 minuti fa2 Marzo 2025 19:30 19:30Sostituzione74?- Fuori Celik per Rensch.9 minuti fa2 Marzo 2025 19:30 19:30Sostituzioni74?- Fuori Diao e Alex Valle per Fadera e Alberto Moreno.