Sololaroma.it - Roma-Como 2-1, 30 punti con Ranieri: solo Inter e Napoli meglio

La serata di oggi 2 marzo è di festa per la. I giallorossi hanno infatti battuto per 2-1 in rimonta il, con un secondo tempo di cuore, grinta e carattere. La squadra è riuscita a recuperare lo svantaggio iniziale, grazie alle reti dei subentrati Alexis Saelemaekers ed Artem Dovbyk. Un successo che non può che far felice Claudio, artefice di un vero e proprio capolavoro sin dal suo arrivo sotto l’ombra del Colosseo. Il coach di Testaccio vede sempre di più la qualificazione in Europa, che passa proprio da serate delicate come queste.La vittoria con i lariani è valsa alla Lupa ed al suo tecnico una statistica curiosa, da tenere d’occhio. Come riportato da Opta Paolo su X, infatti, laha raccolto ben 30nelle ultime 15 giornate di Serie A, ovvero da quandoha sostituito Ivan Juric.