Sololaroma.it - Roma-Como 1-1 LIVE: ci pensa subito Saelemaekers, rosso per Kempf

Pochi istanti al fischio d’inizio della sfida trache si disputerà allo Stadio Olimpico con tre punti molto importanti in palio per la formazione di Claudio Ranieri. Servirà infatti trovare un nuovo successo per continuare la striscia positiva e rispondere anche alle vittorie di Bologna e Fiorentina. Segui la diretta scritta della sfida con noi.7 minuti fa2 Marzo 2025 19:20 19:20per il63?- Doppia ammonizione perche stende Dybala.9 minuti fa2 Marzo 2025 19:17 19:17!!Sul pallone a ritroso di Celik la butta dentro. Lapareggia e punta il vantaggio.10 minuti fa2 Marzo 2025 19:16 19:16Sostituzioni59?- Fuori Koné e Soulé per Cristante e.12 minuti fa2 Marzo 2025 19:15 19:15Cutrone ci provaPoco dopo il suo ingresso Cutrone si presenta davanti a Svilar ma lascia partire un destro fiacco che finisce tra le braccia dell’estremo difensore giallo