Sololaroma.it - Roma-Como 0-0 LIVE: Dybala a terra in area di rigore, ma per l’arbitro è tutto regolare

Pochi istanti al fischio d’inizio della sfida trache si disputerà allo Stadio Olimpico con tre punti molto importanti in palio per la formazione di Claudio Ranieri. Servirà infatti trovare un nuovo successo per continuare la striscia positiva e rispondere anche alle vittorie di Bologna e Fiorentina. Segui la diretta scritta della sfida con noi.5 minuti fa2 Marzo 2025 18:22 18:2222?- Manovra elaborata delche, dopo una serie di rimpalli, va alla conclusione da fuori con Smolcic. Tiro che si spegne sul fondo e lontano dai pali difesi da Svilar.8 minuti fa2 Marzo 2025 18:18 18:18Occasione!19?-Calcio d’angolo diperfetto per la testa di Ndicka, ma il difensore giallorosso non riesce ad impattarla a dovere.12 minuti fa2 Marzo 2025 18:14 18:14Brivido per il!Al 14? di giocosi invola verso l’diavversaria e va aindiavversaria.