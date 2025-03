Sololaroma.it - Roma, col Como tra striscia positiva e clean sheet: L’Olimpico l’arma in più

Un nuovo grido deve levarsi oggi da tutta la capitale per spingere laverso un nuovo risultato positivo, necessario per continuare una grandiosa rimonta in campionato e prepararsi al meglio per il primo atto degli ottavi di finale di Europa League, giovedì contro l’Athletic Club. Alarriva untra le squadre più in forma del momento, reduce da due vittorie con Fiorentina e Napoli e scolpita ad immagine e somiglianza di Fabregas. Una sfida insomma meno agevole degli ultimi incontro in Serie A.Partita buona anzitutto per per allungare ladi risultati che lasta inanellando: nel 2025 una sola sconfitta ad Alkmaar, in campionato 10 incontri di fila senza ko (7 vittorie e 3 pareggi), con proprio ilultima squadra a batterla lo scorso 15 dicembre, e caccia al 4° successo di fila dopo quelli con Venezia, Parma e Monza (non succede dal luglio/agosto 2020, anno del Covid).