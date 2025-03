Sololaroma.it - Roma, Casaroli: “Col Como serve la giusta concentrazione. Angelino all’altezza di Dimarco”

Leggi su Sololaroma.it

Quasi tutto pronto per la sfida dello Stadio Olimpico tra, con i giallorossi che vanno alla caccia dell’undicesimo risultato utile consecutivo per continuare la propria rincorsa all’Europa. Proprio in vista del match, l’ex attaccante di entrambe le formazioni Walterè intervenuto nel podcast Serie A Preview. Queste le sue parole: “Le cose stanno migliorando con Ranieri? Sicuramente, soprattutto rispetto a come eravamo partiti”.Riguardo all’arrivo in prima squadra in tempi passati: “Dipendeva sempre dal personaggio, dall’allenatore che credeva nei giovani. Ora non facciamo esordire i giovani così velocemente, è più le volte che li mandiamo in giro e poi le ricompriamo spendendo un sacco di soldi. In generale di giovani italiani ne escono fuori pochi, all’estero hanno un’altra mentalità.