Lapresse.it - Roma, Calenda in piazza a sostegno dell’Ucraina: “Governo sia netto”

Leggi su Lapresse.it

“Ci siamo stancati di vedere un’Unione Europea divisa che parla lingue diverse e che va in pellegrinaggio da Trump a compiacerlo e a blandirlo. È tempo che gli stati europei rispondano con durezza” il leader di Azione Carloapre così la manifestazione lanciata dal partito ainSanti Apostoli a. “Alla minaccia di dazi si risponda con la minaccia di tasse su fatturato delle grandi imprese tecnologiche. Alla minaccia di non essere più coinvolti nella Nato si risponde con una difesa comune europea”. Incon Azione circa un migliaio di persone tra cui molti ucraini che vivono in Italia. A manifestare a nellachiamata daanche alcuni pezzi dell’opposizione come il segretario di +Europa Riccardo Magi e i parlamentari del Partito Democratico Andrea Casu, Piero De Luca, Pier Ferdinando Casini e Filippo Sensi.