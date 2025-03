Sololaroma.it - Roma a Ranieri, i Friedkin insistono: un altro anno con lui è possibile?

Il 2024 si era chiuso con i primi segnali di rinascita di unafin li disastrosa e con un diktat ben preciso: individuare l’allenatore che sarebbe dovuto succedere a Claudio, l’uomo della provvidenza giunto, ancora una volta, per salvare la sua amata dalle sabbie mobili in cui si era cacciata. Parole importanti sia da parte del tecnico di Testaccio che da Ghisolfi sul tema nuovo tecnico, un profilo a loro dire di primo livello da individuare in tempi ragionevoli, senza aspettare l’estate. Eppure ancora tutto tace, e l’atteggiamento in tal senso, col nuovo, è diventato più guardingo.C’è sicuramente voglia di concentrarsi sul presente, visto che, anche un po’ a sorpresa, la stagione è tornata più viva che mai, tra ottavi di Europa League e rimonta in campionato, con l’imminente impegno contro il Como da sostenere.