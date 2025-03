Ilfattoquotidiano.it - Roma, 31enne trovato morto sul divano di casa dalla fidanzata: mistero sulle cause, disposta l’autopsia

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La suaè entrata in caso e lo haimmobile sul. Il ragazzo, 31 anni, era. È successo questa mattina, intorno alle 10.30, in zona Montesacro a. La ragazza ha dato l’allarme e nell’abitazione di via Rodolfo Morandi è intervenuta la polizia, che ora indaga per capire quale possa essere la causa di un decesso che al momento appare avvolto nel. Per provare a risolvere il giallo è stata infattisul corpo del.La, che è entrata inusando le chiavi, aveva visto il suo compagno per l’ultima volta la sera di sabato. È stata ascoltata dagli investigatori. Sul corpo delnon sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, né di effrazione su porte e balconi dell’abitazione. Indel ragazzo la polizia non avrebbetracce di droga o di altre sostanze.