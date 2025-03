Tg24.sky.it - Roma, 31enne trovato morto in casa dalla fidanzata: disposta l’autopsia

Leggi su Tg24.sky.it

Un uomo di 31 anni è statoquesta mattina nel suo appartamento in zona Montesacro, a. A dare l'allarme la, intorno alle 10.30, che entrata incon le chiavi lo hasul divano. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini. Sul corpo non sono stati riscontrati segni evidenti di violenza, né di effrazione su porte e balconi dell'abitazione in via Rodolfo Morandi.