Iltempo.it - Roberto Da Crema, il ritorno del Baffo: "Quando vendetti un orologio a Berlusconi"

Negli anni Novanta la sua voce e il suo inconfondibile rantolo risuonavano nei salotti e nelle cucine degli italiani. ÈDa, pioniere delle televendite e personaggio che ha segnato il costume e la comunicazione, tanto che Antonio Ricci lo ha voluto a Striscia la Notizia per commentare a modo suo le "Robe dell'altro mondo". Ilè venuto a trovarci nella nostra edicola di Piazza Colonna ed è un fiume in piena di aneddoti e ricordi sorprendenti. Come quell'abbraccio misterioso dell'allora presidente picconatore Francesco Cossiga davanti a Palazzo Chigi e la chiamata di Marco Pannella e Vittorio Sgarbi per una clamorosa candidatura in politica. Accusato di essere l'emblema del trash in tv ("ma è la vita che è trash!"), Dadal suo negozio nel tubo catodico ha venduto di tutto agli italiani.