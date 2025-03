Tvplay.it - Ritorno di fiamma Juve, è tutto vero: si chiude a meno di 30 milioni

Lalavora ancora sul mercato e il club bianconero starebbe valutando una suggestiva opportunità per l’estate. La stagione dellaè stata piuttosto deludente, il club bianconero ha visto grosse difficoltà e improvvisamente la squadra si potrebbe ritrovare in una situazione quasi anomala con il match di domani. Una vittoria sulna allo Stadium porterebbe i bianconeri e Thiago Motta, ormai costantemente a rischio, a soli sei punti dal primo posto, una situazione che aprirebbe nuove frontiere e addirittura speranze di scudetto.di, è: sidi 30(Lapresse) TvPlayAl momento sembra utopia valutando una squadra che è uscita in settimana contro le ‘riserve’ dell’Empoli, un’eliminazione che ha messo tutti sotto torchio e lo stesso Thiago Motta ha detto di aver provato vergogna al termine del match.