Juventusnews24.com - Ritiro Juve, Thiago Motta e i bianconeri hanno deciso: tutti insieme alla vigilia della sfida contro il Verona! I motivi e tutti i retroscena

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24e idi concentrarsi per lail: ecco isceltaL’eliminazione dCoppa Italia pesa ancora, sia sui giocatori che su. Per questo motivo, come riportato dall’edizione odierna del Tuttosport, i calciatori e l’allenatoreche vivranno lail.Dopo la conferenza stampa die il primo pomeriggio vissuto con le famiglie, isi recheranno al J Hotel per concentrarsi e preparare al meglio l’impegno di Serie A che potrebbe rilanciare le ambizioniin campionato. Questo a conferma che gli obiettivi sono condivisi da tutto il gruppo.Leggi suntusnews24.com