Internews24.com - Risultati Serie A, Orsolini regala tre punti al Bologna, pareggio tra Genoa ed Empoli. La classifica Serie A aggiornata

Leggi su Internews24.com

di RedazioneA,trealtraed. Ladopo i match delle 15Terminano qui le gare delle 15 di questa domenica diA, valida per la 27 giornata. Nella gara del Dall’Ara, arriva la seconda vittoria consecutiva del, che grazie ad una doppietta dirimonta il Cagliari, passato in vantaggio con Piccoli e vince per 2-1, agganciando la Lazio al quinto posto. Nell’altro match al Ferraris,1-1 tra, con i toscani passati in vantaggio grazie al gol di Grassi, raggiunto dal Grifone dopo un autogol del portiere Silvestri. Ecco come cambia la.Inter 58 (27 partite giocate)Napoli 57 (27)Atalanta 55 (27)Juventus 49 (26)Lazio 47 (26)47 (27)Fiorentina 45 (27)Milan 41 (26)Roma 40 (26)Udinese 39 (27)Torino 34 (27)31 (27)Como 28 (26)Verona 26 (26)Cagliari 25 (27)Lecce 25 (27)Parma 23 (27)22 (27)Venezia 18 (27)Leggi su Internews24.