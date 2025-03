Serieanews.com - Risultati Serie A 27ma giornata: pari shock dell’Atalanta, dominio Napoli al Maradona

Leggi su Serieanews.com

: in campo le prime tre della classe che hanno conquistato tutte un puntoalAnewsIdellaA dellahanno regalato davvero molte sorprese. Nelle gare del sabato sono scese in campo le prime tre della classe e nessuna ha conquistato bottino pieno. Se poteva essere pronosticabile un pareggio nel big match del, la grande sorpresa diè stata decisamente l’Atalanta. Vediamo, però, come sono andati i.Atalanta-Venezia 0-0: che delusione al GewissIl primo anticipo del sabato ma anche il risultato che non t’aspetti, quello impossibile da pronosticare. Sono i nerazzurri a fare la partita ed al 20? la grande occasione è di Lookman ma la sua conclusione finisce fuori.