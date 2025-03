Zonawrestling.net - RISULTATI: MWF “Occasione d’Oro 2025” 01.03.2025

dello Show andato in scena Sabato a Pero (MI):MWFSabato 1° Marzo – Pero (MI)Fabio Ferrari batte Ricky EagleTitoli di Coppia Milano WrestlingParty Time (Brain & Sigma) (c) battono BBB (Mirko Mori & Nico Inverardi) e mantengono i TitoliCareer Match (se Chiara Montessori perde, si ritira dal Wrestling)Queen Maya batte Chiara Montessori, Montessori si ritira dal WrestlingFatal 4 Way forMatchAlberto Borghi batte Gabriel Grip, Sid Scala e Sam Della Valle* e vince la Title ShotRed Scorpion batte Conte McStevensonIntergender MatchMatt Disaster batte Jaguar JulieCampione Italiano Milano WrestlingMariosoft batte The Entertrainer (c) per Squalifica, Entertrainer mantiene il TitoloTag Team Match**Andres Diamond & Mariosoft battono The Entertrainer & Jay Kronos*Sostituisce Pasquale O’Malamente**Match sancito dalla dirigenza