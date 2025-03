Ilrestodelcarlino.it - Risultati della maratona di Bologna 2025: una festa per 10mila atleti

, 2 marzo- Una domenica di sole per ladia cui hanno partecipatoimpegnati sulle cinque distanze dell’intero fine settimana. Il keniano Martin Cheruiyot firma il primato di, Giorgia Venturi vince con il suo miglior tempo. Federica Cicognani fa il bis30 km dei Portici, mentre per gli uomini è Davide Parisi il re. Nella 21 km Run Tune Up vittoria di Ricciardi e Accorsi che sgretolano il primato di gara. Di corsa nella 5 Km anche il cantautore Gianni Morandi, tra applausi e selfie, e l’ex maratoneta azzurra Laura Fogli.di, le foto La gara uomini Il primo passaggio al km 7.5 vede in testa l’israeliano Dvir Yossi con il crono di 20’56” seguito dai keniani Martin Cheruiyot ed Enos Kales Kakopil, rispettivamente in 22’30” e 22’49”.