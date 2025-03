Rischiava 100 frustate | alla fine Ronaldo rinuncia alla trasferta in Iran

Leggi su Open.online

Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Cristianoha preferito non rischiare la punizione corporale di 100hatoinper la partita della Champions League asiatica che la sua squadra, l’Al Nassr del tecnico Stefano Pioli, deve giocare contro l’Esteghlal (il club che anni fa era allenato da Andrea Stramaccioni). CR7 nel novembre del 2023, in occasione di un’altradell’Al Nassr a Teheran, quella volta per affrontare il Persepolis, con una folla di tifosi che aveva letteralmente preso d’assalto l’albergo dove alloggiava non aveva concesso troppo tempo ai suoi fans, ma si era fermato per abbracciare e dare un bacio sulla fronte a un’artista disabile, Fatemeh Hammami Nasrabadi, conosciuta non solo inper le sue opere che dipinge con i piedi.