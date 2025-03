Quotidiano.net - Risarcimento danni da buche stradali, come si ottiene? L’avvocato: ecco quando non ne abbiamo diritto

Roma, 2 marzo 2025 –dasi? Enon ne? Lochiesto a Ivana Russo, avvocato dell’Unione nazionale consumatori.siil“La premessa: l’ente che ha in custodia la strada deve anche garantirne la manutenzione, ai sensi del codice civile, articolo 2051. Quindi, il cittadino che non per sua colpa abbia un danno da una buca stradale deve allertare subito le forze dell’ordine, in modo che la situazione sia cristallizzata anche dalla pubblica autorità e questo possa avvantaggiare se si decide di andare avanti in un eventuale giudizio. Bene anche avere testimoni che possano aiutare ad ottenere il”.e risarcimenti,muoversi “Ci sono due passaggi fondamentali – raccomanda il legale -.