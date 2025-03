Lanazione.it - Riprendono gli incontri sulla ginnastica della memoria

Firenze, 2 marzo 2025 – In questo mese di marzo a Firenzegliai centri dell'età libera del Quartiere 1. Il fine degli, si legge in una nota, è “promuovere un invecchiamento sano e attivo preservando le capacità mnemoniche attraverso una serie di attività e lavori di gruppo, senza perdere di vista l’importanza delle relazioni sociali nel mantenimento del benessere. Tramite una serie di esercizi, anche manuali, verrà insegnato a mantenere attiva la capacità cognitiva e a non dimenticare le cose importanti. Gli esercizi proposti sono sempre nuovi, quindi chi ha già partecipato in passato può iscriversi nuovamente. Ogni centro avrà a disposizione 4da un'ora e mezza”. I corsi sono gratuiti. I centri coinvolti sono Isola Santa Croce (via dei Malcontenti), Carmine (piazza del Carmine) e Le Carra (via delle Carra).