Ripartono i lavori sul lungomare di Ponente

Domani sarà installato il cantiere suldi, dove riprenderanno iper riqualificare radicalmente la zona delle colonie. Le maestranze si concentreranno nell’area della foce del canale Tagliata, dove i tecnici del Comune nelle settimane scorse hanno effettuato dei sopralluoghi per garantire che vi fossero le condizioni per poter intervenire. Qui gli operai ed i tecnici lavoreranno almeno tre mesi e mezzo, sino all’inizio dell’estate, poi si farà una pausa per non danneggiare le attività turistiche e si riprenderà in seguito a settembre. Non si sono invece mai fermati gli interventi nei cosiddetti "stradelli", le vie laterali che collegano viale Colombo sino al mare, dove sono stati effettuati dei riporti di terra, sono state ricostituite in parte le dune verdi e sono stati realizzati deiche trasformeranno strade sterrate solitamente ’aggredite’ durante l’estate dagli automobilisti in sosta selvaggia, in zone dove godere momenti di relax e praticare sport immersi nella natura con lo sfondo del mare.