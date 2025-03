Ilfattoquotidiano.it - Rinnovo Ccnl degli statali, Zangrillo contro la Cgil che chiede aumenti pari all’inflazione. Pd: “Allucinante, dice di stringere la cinghia”

“Il problema è fare i conti con la realtà: per soddisfare le richieste die Uil il governo dovrebbe stanziare 32 miliardi di euro solo per il2022-2024, quanto una robusta Finanziaria. Mi sembra evidente che non si possa fare”. Così il ministro per la Pa, Paolo, intervistato dalla Veritàchiaro e tondo ai dipendentiche occorre accontentarsi: i soldi a disposizione per rinnovare i loro contratti nazionali si fermano a 20 miliardi, troppo pochi per garantireche adeguino gli stipendicumulata a partire dal 2022. Mae Uil lamentano che la distanza si aggira intorno al 10% e non ci stanno: non firmano, bloccando i rinnovi per i dipendenticompresi quelli della sanità. Il ministro incolpa i sindacati di “non comprendere o far finta di non comprendere l’impegno straordinario di questo governo a favore dei dipendenti pubblici” visto che “veniamo da una storia di accordi sofferti e blocco del turnover, mentre nelle due ultime leggi di bilancio sono stati stanziati prima 8 e poi ulteriori 12 miliardi per coprire due tornate di rinnovi (2022-2024 e 2025-2027) a 3 milioni e 200.