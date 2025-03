Lanazione.it - Rinnovabili, parola ai cittadini: "Meglio certo il fotovoltaico. Ma serve il ritorno al nucleare"

GROSSETO Discordia perseverante. Le energiecontinuano a far parlare. La situazione non trova ancora una soluzione, una via di fuga. In questo ultimo periodo sono avvenuti anche molteplici incontri per parlare e discutere di questo grande punto interrogativo sul veder sorgere impianti eolici ad esempio in luoghi che esprimono al massimo la naturalità maremmana, la bellezza dei paesaggi. Ladunque aiper capire al, dopo varie uscite con dichiarazioni istituzionali locali e non, cosa davvero suscitano lein terra di Maremma. Sono favorevoli o contrari. Eolico,? C’è anche chi pensa alla natura nella sua interezza e purezza. "Sono per il pannello- dice Corrado Catocci - ma ancora non li ho messi. Mi auguro di installarli nel mio terreno.