Spettacolo.periodicodaily.com - Rinascere sulle rive del Danubio, Budapest è il nuovo singolo di Kiara

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

trasforma una città simbolo in un canto di libertà in “”, il suoseconde possibilità.“” di, una canzone di speranza per uninizioCon il suo”,ci trasporta in una città simbolo di rinascita e libertà. La cantautrice napoletana, ora residente a Monza, fonde melodia e introspezione in una narrazione che esplora il potere trasformativo dell’autenticità. Prodotto da Alessandro Di Somma e masterizzato da Stefano Crispino, “” è un canto di speranza per chi cerca la forza di ricominciare.Ascolta il brano su Spotify.Un viaggio di trasformazioneDopo il successo di “Portami a ballare”,torna con un brano che invita a trasformare i ricordi in slancio verso il futuro. “”, pubblicato per PaKo Music Records e distribuito da Believe Italia, è una fotografia di un momento di cambiamento personale.