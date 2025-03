Trevisotoday.it - Rimorchio carico di letame si ribalta, resta incastrato con un piede

Leggi su Trevisotoday.it

Poco prima delle 14, i vigili del fuoco sono intervenuti in un vigneto di via Belvedere a San Pietro di Feletto per soccorrere un uomo rimasto ferito e bloccato con un arto sotto undi, che si è rovesciato durante le operazioni di s. I vigili del fuoco, accorsi da.