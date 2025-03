Oasport.it - Rimonta da urlo per Kristoffersen nello slalom di Kranjska Gora. Risale anche Vinatzer

Leggi su Oasport.it

Henrikconcede il bis ae trionfain. Dopo il successo di ieri in gigante, il norvegese si prende il successotra i rapid gates, conquistando il successo numero 33 della carriera in Coppa del Mondo. Una vittoria arrivata con una pazzescanella seconda m, dopo che aveva concluso al quinto posto a metà gara. Con questo successo il norvegese consolida ulteriormente il suo pettorale rosso da leader della classifica di specialità.Grande festa per la Norvegia, che piazza la doppietta sul podio con il secondo posto di Timon Haugan, che ha accusato un ritardo di 17 centesimi dal connazionale. Fa un balzo sul podiol’austriaco Manuel Feller (+0.23), che recupera tre posizioni rispetto alla prima m.Grande delusione per lo svizzero Loic Meillard, leader a metà gara ed invece solamente quarto (+0.