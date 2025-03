Sport.quotidiano.net - Rimonta Bologna, i rossoblù trascinati da un magico Orsolini: contro il Cagliari finisce 2-1

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 2 marzo 2025 – Altravincente: e fanno tre consecutive. Ilagguanta un altro successo di rincorsa, dopo quelli con Torino e Milan. La squadra di Italiano sale al secondo posto della serie A per rendimento interno, con 29 punti in 14 gare: a pagar dazio alla legge del Dall'Ara, questa volta è ildi Nicola. Quinta vittoria interna consecutiva del, che continua la risalita verso l'Europa, difende il sesto posto e aggancia il quinto posto della Lazio, impegnata nel posticipo con il Milan. Ilresta invece con un pugno di mosche dopo un ottimo primo tempo, a più tre dalla zona retrocessione dopo il pareggio dell'Empoli a Genova e con il secondo ko consecutivo dopo quello con la Juventus. Novità di formazione da parte di entrambi i tecnici. Italiano, a soli tre giorni dalla gara vinta incon il Milan, cambia l'intera linea difensiva e 6 undicesimi della squadra rilanciando Pobega in mediana esull'esterno, mentre Nicola ritrova Luvumbo dal primo minuto e schiera un 4-4-2 blindando le fasce con Zortea e Obert.