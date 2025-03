Ilgiorno.it - Rifiuti abbandonati, ad Abbiategrasso è allarme: “L’inciviltà ha un prezzo elevato, senza contare il danno ecologico”

(Milano) – L’area tra via Fusè e via Cervi è quella dove viene abbandonato illecitamente il maggior quantitativo di, ben 275 tonnellate nel solo 2024, a fronte delle quasi 650 tonnellate raccolte da Amaga nell’intero territorio cittadino. Al secondo posto, in questa speciale classifica, l’area del Guardolino, fuori città, all’altezza del ponte sul Ticino lungo l’ex statale. “Siamo di fronte a dei numeri che fanno rabbrividire e che denunciano l’esistenza di un problema serio. L’amministrazione ha cercato di intervenire potenziando la videosorveglianza attraverso l’installazione di fototrappole, strumenti che hannodubbio portato a dei risultati”, commenta l’assessore all’ecologia Valter Bertani. “Restiamo convinti però che la prevenzione del fenomeno sia la vera arma vincente.