Ilrestodelcarlino.it - Ricci: "Se si andasse a votare siamo pronti"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Che il terzo governo Gambini si sabotasse da solo non se lo aspettava nessuno, ma per l’opposizione è stato un regalo gradito, anche se rispetto all’euforia della sera stessa, la giornata di ieri ha portato a riflessioni più ponderate e attendiste: in venti giorni tutto può succedere. L’eurodem Matteo, che ha ricevuto la notizia mentre era in diretta social per una cena a Fermignano, è guardingo: "Spero non lo faccia solo per convincere parte della sua maggioranza a ritirare le richieste di posti e poltrone. Indipendentemente da come andrà, anche se dovesse ripensarci, da oggi gli urbinati crederanno sempre meno a questa giunta e se sidi nuovo anoia vincere le elezioni". Punta sull’inadeguatezza Marta Ruggeri, consigliere regionale dei Cinquestelle: "Mi auguro che non siano solo una farsa quella specie di psicodramma andato in scena a Urbino.