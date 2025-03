Firenzetoday.it - Riccardo Penko a Los Angeles in attesa del verdetto agli Oscar

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayGiorni intensi per, indella notte degli. I gioielli realizzati dalla Bottega Orafa Paoloper il film “Conclave” di Edward Berger sono in corsa per la statuetta nella categoria Best Costume Design. Tra.