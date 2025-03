Ribaltone Milan annuncio improvviso | cambia tutto

Leggi su Sportface.it

Aria di tempesta in casacon i tifosi che contestano e la posizione di Conceicao a rischio: arriva l’Tutti colpevoli, nessun escluso. I tifosi delsono stanchi dello spettacolo offerto dalla propria squadra e lo hanno detto in maniera chiara. “Andatevene tutti. Indegni” lo striscione esposto dal tifo organizzato rossonero, un messaggio che non ha bisogno di interpretazioni e che non ha un chiaro obiettivi.Tutti sotto accusa: proprietà, dirigenza, allenatore e calciatori. Tutti sotto accesa per una stagione che è molto vicina ad essere fallimentare. La qualificazione Champions sembra ormai un miraggio, aello si aggrappano alla matematica e alla ‘consolazione’ coppa Italia con il derby in semifinale con l’Inter che potrebbe rendere più prestigiosa una eventuale vittoria.