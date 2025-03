Calciomercato.it - Ribaltone alla Juventus: “Trovato il biglietto, via senza essere avvisato”

Leggi su Calciomercato.it

Juve in crisi dopo il clamoroso tonfo in Coppa Italia per mano dell’Empoli: l’allenatore e il Dt Giuntoli sulla ghigliottina della criticaClima turbolentodopo la clamorosa eliminazione ai quarti di Coppa Italia per mano dell’Empoli. Adesso ai bianconeri non resta che il campionato, con l’obiettivo minimo del quarto posto dal non fallire per salvare la stagione.Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itIl Dt Giuntoli all’indomani della disfatta in coppa ha confermato la fiducia in Thiago Motta, anche se la posizione dell’allenatore ex Bologna non è più salda come qualche settimana fa. Il finale di campionato diventa perciò decisivo anche per il futuro del tecnico, che ha bisogno della qualificazione in Champions League e di una svolta sul piano delle prestazioni.Oltre a Motta, critica e e tifosi puntano il dito anche sulla società e sul lavoro in particolare di Giuntoli, al quale Francesco Oppini non lesina critiche svelando un retroscena: “Quando Allegri si sta giocando uno scudetto con una squadra tre volte superiore ad ora, aveva bisogno di 2-3 giocatori di qualità e gli hanno preso Djalò e Alcaraz che oggi non sappiamo neanche che mestiere facciano.