Lapresse.it - Regno Unito, Meloni accolta da Starmer al 10 di Downing Street

Leggi su Lapresse.it

La presidente del Consiglio Giorgiaè arrivata nella residenza del primo ministro britannico Keir, a10, a Londra. Scesa dall’auto,ha percorso pochi metri a piedi fino all’iconico ingresso della residenza, dove è statadal leader britannico. Sorrisi e strette di mano per un incontro che fa seguito a quello dia Roma del 16 settembre. L’incontro bilaterale dovrebbe durare circa un’ora. Il meeting, su invito del Primo Ministro, era programmato da tempo. Al centro dei colloqui il conflitto in Ucraina. I due Leader hanno in programma anche il punto sui numerosi filoni dell’agenda bilaterale, con particolare riferimento al contrasto alla migrazione irregolare e alla lotta alla tratta degli esseri umani, ma anche alla cooperazione in ambito difesa (incluso il programma strategico GCAP), all’energia e alla promozione degli investimenti.