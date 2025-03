Ilmattino.it - Regionali in Campania, Manfredi schiera la sua lista: «È il modello Napoli»

Leggi su Ilmattino.it

In campo come federatore e regista del tavolo politico per led?autunno, un mandato che ha avuto in via definitiva dai vertici del suo campo politico: Pd, M5s, sinistra e moderati..