Reggiana, a Catanzaro arriva il terzo pari di fila

Reggio Emilia, 2 marzo 2025 –pareggio diper la: asi può parlare di ottimo punto, visto che i giallorossi sono quarti e nelle ultime 22 partite ne hanno persa addirittura soltanto una, ma c’è un filo di amaro in bocca perché fino al 75’ i granata erano avanti grazie al sesto gol di Vido. Non solo: nel primo tempo laavrebbe meritato anche il secondo gol. Un primo tempo fatto di difesa ordinata e ripartenze letali. Così nasce il gol, con Marras che serve a Vido un pallone da piazzare nel sacco (bravo il “diez” col mancino). Poi occasioni interessanti, come quella di Ignacchiti sull’esterno della rete. Nella ripresa, inevitabilmente, ecco il ritorno feroce dei locali. Il golal 75’ con un sinistro di Scognamillo: lungo check del Var per controllare il possibile fuorigioco, ma i granata mentre protestavano per un possibile fallo precedente su Reinhart al limite dell’area granata.