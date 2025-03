Calciomercato.it - Rebus Thiago Motta, Juve: c’è la data per il nuovo allenatore

Il futuro dell’attuale tecnico bianconero verrà deciso solamente a fine stagione, a meno di ulteriori crolli: in pochi giorni la decisione di GiuntoliLantus sta vivendo una stagione diametralmente opposta a quella che era nelle aspettative di tutti, dai tifosi alla società e i calciatori. La dirigenza ha speso tantissimo in estate, puntellando poi anche nel mercato invernale. Il lavoro diè stato sicuramente condizionato da parecchi infortuni, ma è quanto accaduto soprattutto nelle ultime settimane che ha lasciato perplessità nella piazzantina.Cristiano Giuntoli e(LaPresse) – calciomercato.itDi quattro obiettivi ne è rimasto solamente uno, quello minimo del quarto posto in campionato per giocare la prossima Champions League. Nella Supercoppa sconfitta in semifinale col Milan, in Champions fuori al playoff con il PSV e in Coppa Italia out ai quarti in casa contro l’Empoli.