Sport.periodicodaily.com - Real Madrid vs Atletico Madrid: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2024/2025. Ennesimo capitolo nella storia del derby della capitale spagnolo che promette come sempre spettacolo ed emozioni forti.vssi giocherà martedì 4 marzo 2025 alle ore 21 presso lo stadio Bernabeu.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI Blancos, nonostante qualche alto e basso, sono in corsa per tutto in una sorta di lotta a tre con i cugini dell’e del Barcellona. Dopo una fase eliminatorie non certo esaltante, chiusa in undicesima posizione con 15 punti, la squadra di Ancelotti ha superato alla grande il Playoff contro il Manchester City, ed ora sono pronti a ripetersi.I Colchoneros sono invece approdati agli ottavi di diritto, avendo chiuso la fase a gironi al quinto posto.