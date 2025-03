Sport.quotidiano.net - Rbr, missione riscatto al Flaminio. Robinson è pronto al rientro

Secondo appuntamento casalingo in quattro giorni per RivieraBanca, che vuole riprendere la rotta giusta dopo il ko di mercoledì con Torino. Alarriva Orzinuovi e i pericoli sono comparabili, pur se il momento delle due avversarie appare differente. Come i piemontesi, anche il Gruppo Mascio basa tanto del suo attacco sui due stranieri e ha ottima predisposizione al tiro da fuori. Al contrario di Torino, invece, Orzinuovi non è propriamente lanciata verso i playoff e in totale salute. L’ultimo acuto con Pesaro, infatti, arriva dopo una striscia di dieci ko consecutivi. Un punto favorevole a Rbr? Sandro Dell’Agnello mette in guardia: "È vero che hanno passato un lungo periodo senza vittorie – dichiara il capoallenatore biancorosso –, ma nelle ultime due partite sono andati vicino al successo con Forlì (erano a +9 all’inizio dell’ultimo quarto) e poi hanno battuto Pesaro.