Ravenna Vietati passi falsi contro i titani. Da qui partì la ’remuntada’ di Marchionni

Dopo il brindisi in Coppa Italia, con annesso accesso alla finale di mercoledì 12 marzo, alle 15.30, a Teramo,il Guidonia, iltorna a tuffarsi nelle insidie del campionato. Da affrontare c’è la pratica San Marino. Oggi pomeriggio, sul sintetico del ‘Calbi’ di Cattolica (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Teghille di Collegno, lo stesso del ko di Carpi dello scorso anno, con espulsione di Marino; diretta tv in chiaro sul canale 14 di TeleRomagna) ai giallorossi tocca un avversario, sulla carta, tutt’altro checo, ma che propone pur sempre delle insidie. Ilè 2° in classifica a quota 58, a -2 dal Forlì, che oggi riceve il Progresso, ovvero una delle rivelazioni del girone D. La formazione di misterviaggia col vento in poppa. I numeri, in continuo aggiornamento, parlano di 20 risultati utili di fila, di cui 18 col tecnico capitolino, capace di racimolare 48 punti sui 54 a disposizione, oltre a 5 vittorie e un pareggio in Coppa.