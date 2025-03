Corrieretoscano.it - Rari Nantes Florentia travolta dalla capolista Recco

Leggi su Corrieretoscano.it

ProWaterpolo –18-3 (2-0 4-2 7-1 5-0)PROWATERPOLO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 5, Durik 1, G. Cannella 3, A. Younger 2, A. Fondelli 2, N. Presciutti, L. Demarchi 2, M. Iocchi Gratta 1, J. Larsen 1, F. Condemi, B. Hallock, T. Negri, Haverkampf 1. All. SuknoRN: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey, M. Calamai, T. Turchini 2, G. Cardoni, S. Sordini, N. Benvenuti, N. Hofmeijer, D. Borghigiani, G. Bianchi, U. Trpovski. All. MinettiARBITRI: Carmignani e Roberti VittoryNOTE: Usciti per limiti di falli Stocco (F) e Borghigiani (F) nel terzo tempo, Hofmejer (F) nel quarto tempo. Superiorità numeriche:4/10 + 3 rigori e1/4. Cicali (F) para un rigore a Condemi nel secondo tempo.– Nel ventesimo turno della regular season maschile di serie A1 laPronon fa sconti e doma unasvogliata, con la testa già ai prossimi match.