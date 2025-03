Fanpage.it - Ranieri cambia la Roma nella ripresa e vince ma il Como esce battuto a testa alta

I giallorossi conquistano 3 punti in rimonta contro i lariani, in dieci per il rosso a Kempf. Ma la squadra di Fabregas fa tremare l'Olimpico perché non si arrende mai (palo di Vojvoda).