Ramadan per 30mila musulmani a Firenze. “Ogni sera 500 in preghiera. I calciatori? Riescono a digiunare”

, 2 marzo 2025 – Alle 18,04 di ieri è terminata la prima giornata di digiuno per ilche ae provincia interessa trentamila. “È il mese sacro dedicato alla– racconta l’imam di, Izzedin Elzir – che andrà avanti fino al prossimo 30 marzo con la ’classica’ giornata di festa che dovrebbe svolgersi, come in passato alle Cascine”. Nella nuova moschea di via Martiri del Popolo, ieri, si sono ritrovate circa 500 persone per lacollettiva delladurante la quale l’imam recita il Corano (stessa cosa accade nelle altre tre moschee fiorentine). “Il digiuno si interrompe dopo il tramonto, c’è chi lo interrompe in famiglia e chi in moschea per condividere un pasto insieme prima delladelle 20” aggiunge l’imam ricordando che “il digiuno va interrotto se si è fragili o comunque le condizioni di salute non sono buone.