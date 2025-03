Quotidiano.net - Ragazzo morto in Algeria . La madre alla premier: "Chiedo giustizia per Alex"

Leggi su Quotidiano.net

Sono trascorsi quattro anni e da allora una mamma modenese, Barbara Degli Esposti, chiedeper il figlioBonucchi. Il giovane, 25 anni, èinin circostanze misteriose eppure ad oggi non risulta alcuna condanna; nessun colpevole. Non solo: i suoi organi non sono mai stati restituitifamiglia. Degli Esposti si è rivolta al governo,stessa. Sul caso sono state presentate diverse interrogazioni ma, ad oggi, aleggia soltanto il silenzio. Partiamo dal principio, cosa accadde quel 4 gennaio del 2021? "Squilla il telefono, mezzanotte e quarantacinque. Mi dicono che mio figlio èfolgorato nella piscina dell’Hotel di Algeri, Rouiba, dove si era recato una settimana prima per lavoro. LavoravaSacmi di Salvaterra, azienda del settore ceramico, e faceva impianti elettrici sui forni delle ceramiche".