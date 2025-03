Velvetgossip.it - Raffaella e Chiamamifaro brillano nella ventunesima puntata di Amici 2025: il trionfo del Serale

Il 2 marzosi è svolta ladi, uno dei talent show più amati della televisione italiana, condotto da Maria De Filippi. Con un’atmosfera elettrica, gli spettatori hanno vissuto momenti di grande emozione e performance straordinarie. La corsa verso ilcontinua e, in questa occasione, due allievi hanno conquistato il pass per la fase successiva:, ballerina, e, cantante.L’ingresso di Maria e le prime esibizioniLasi è aperta con l’entrata in scena di Maria De Filippi, che ha dato il via alle danze, affermando: “Continua la corsa al, facciamo entrare le maglie”. Un momento di grande attesa per il pubblico, che ha visto sul palco Deborah chiedere adi esibirsi in un passo a due di latino. Subito dopo, Alessandra Celentano ha chiesto di vedere anche Alessia ballare, creando così ulteriori opportunità di confronto tra gli allievi.