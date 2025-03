Ilgiorno.it - Raffaele Kohler, l’uomo che suona ai salami Kohler: concerti tra gli insaccati nel Mantovano

Mantova - Un concerto per fiati, percussioni . e. C’è molto da ridere (ma anche da leggere) dello strano caso di un musicista che trova l’ispirazione nelle camere di stagionatura di un insaccato, una delle delizie della gastronomia italiana, e di quella mantovana in particolare. E non basta far scorrere la memoria sulle rutilanti vignette di Jacovitti (ben note a chi leggeva Il Giorno negli anni Settanta) dove ini spuntavano inattesi da tutte le parti. Questa storia non è un cartoon e a raccontarla sono le foto, i video e naturalmente il protagonista in carne e ossa. Iltore al centro di tutto è, 44 anni a marzo, musicista della scena milanese ma finito sui giornali di mezzo mondo nelle tristissime giornate del Covid, quando la metropoli lombarda aveva assunto la veste spettrale di città abbandonata e tutti rimpiangevano il frastuono del traffico, la nevrosi urbana, la folla in metrò e persino lo smog.